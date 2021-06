광주 북구 '정책퀴즈' 이벤트로 주민에 유익한 정보 제공한다

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 주민들에게 유익한 구정 정보를 제공하고자 오는 10월까지 구 대표 누리집을 통해 정책퀴즈 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 다양한 방식의 구정 참여 기회를 제공해 정책에 대한 관심을 높이고 주민과 소통하는 누리집을 구현하고자 마련됐다.

이벤트는 구 대표 누리집 정책퀴즈 페이지를 방문해 질문의 힌트를 확인하고 이에 맞는 답을 맞히는 방식으로 진행된다.

문제는 주민들이 알면 유용한 구정 정책으로 구성되며 매주 월요일마다 출제된다.

정책퀴즈 외에도 한 달에 한 번 게릴라성 퀴즈도 실시될 예정으로 정답자 중 추첨을 통해 소정의 상품을 제공한다.

이벤트 관련 자세한 내용은 북구청 홍보전산과로 문의하면 된다.

북구는 향후 누리집 이용 만족도 조사를 실시, 결과를 바탕으로 기능을 개선하고 홈페이지 활용법 동영상을 제작하는 등 주민들이 보다 쉽게 접근할 수 있는 누리집을 만든다는 방침이다.

문인 북구청장은 “다소 어렵고 딱딱할 수 있는 구정 정책에 주민들이 관심을 갖고 친근하게 다가올 수 있도록 다양한 이벤트를 지속적으로 선보일 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr