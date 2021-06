한-EU FTA 10년…"韓 자동차·배터리·화학, 유럽시장 선점 수혜"

[아시아경제 우수연 기자]올해로 발효 10주년을 맞은 한-EU 자유무역협정(FTA)을 통해 우리나라가 유럽 시장 선점 효과를 크게 누릴 수 있었다는 분석이 나왔다. 2011년 7월 한국이 아시아 최초로 EU와 FTA를 체결하면서 경쟁국들에 비해 유럽 시장을 빠르게 장악할 수 있었다는 주장이다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 1일 발간한 '한-EU FTA 10주년 성과와 시사점'에 따르면 FTA 발효 이후 우리나라는 자동차, 배터리, 화학제품, 일부 농수산식품 등 품목에서 수혜를 입은 것으로 나타났다.

자동차의 경우 EU의 수입관세가 철폐되면서 2019년 84억달러의 수출을 기록했는데 이는 2010년 33억달러 대비 2배 이상 증가한 수치다. 내연기관 차량은 현지 생산이 늘면서 2017년 이후 수출이 감소하고 있으나 대신 전기차 수출이 2017년 2억달러에서 2020년 46억달러로 급증하며 자동차 전체 수출을 견인하고 있다. 전기차의 핵심 부품인 리튬이온 배터리도 FTA 발효 즉시 관세가 철폐돼 다른 경쟁국들보다 유리한 조건에서 수출이 꾸준히 늘고 있다.

화학 제품 수출도 FTA 발효 전 2010년 12억달러에서 2020년 71억달러로 연평균 19.2%씩 증가했고 특히 배터리 소재 중 하나인 양극재의 수출 증가가 두드러졌다. 농수산물의 경우 여전히 EU로부터의 수입이 훨씬 크지만 2020년에는 FTA 발효 전 대비 125% 증가한 4억5000만달러의 수출을 기록했다. 주로 한국산 참치, 버섯, 김치 및 조미 김, 음료 등이 FTA 관세 혜택을 본 것으로 나타났다.

한-EU FTA는 소재·부품·장비의 수입처 다변화에도 기여한 것으로 나타났다. 2010년 한국의 일본 소재 수입비중은 32.6%, EU 소재 수입비중은 10.1%였으나 FTA 발효 후 2020년에는 일본 수입비중이 20.8%까지 하락한 반면 EU 수입비중은 13.6%까지 상승했다.

보고서는 "한-EU FTA 발효 이후 EU의 프리미엄 소비재가 우리 시장에 공격적으로 진출하면서 오히려 우리 기업들이 기술, 품질, 디자인 등 비가격 경쟁력을 제고시키는 계기가 됐다"며 “EU로부터 자동차 수입이 늘어나면서 국산 신차 모델 수가 늘어났고 가전도 중국이 중저가 시장을 장악하는 상황에서 우리 기업들이 유럽 브랜드와 경쟁을 통해 프리미엄 전환을 적시에 진행했다"고 평가했다.

홍정환 무역협회 수석연구원은 "최근 EU가 환경·인권 기준을 높이고 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 공급망을 재편하고 있는데 이 또한 우리 기업들에게 새로운 기회가 될 수 있다"면서 "경쟁국들의 EU FTA 체결로 치열한 경쟁이 예상되는 만큼 우리 기업들은 발효 10년차에 이르러 관세가 완전히 철폐된 한-EU FTA를 더 전략적으로 활용해야 한다"고 강조했다.

한편, 무역협회는 한-EU FTA 발효 10주년을 기념해 이날 오후 4시 온라인 컨퍼런스를 개최, 지난 10년간의 성과를 평가하고 향후 전망을 공유한다. 발표는 제현정 무역협회 통상지원센터 실장과 마커스 바이러 비즈니스유럽 사무총장이 맡는다. 이어지는 패널 토론에는 이혜민 전 프랑스 대사를 비롯해 양국 기업인과 전문가가 참석해 한-EU FTA에 대한 종합적인 의견을 나눌 예정이다.

