"화이자·모더나 효과 몇 년 간다…코로나 회복 후 맞으면 '평생'" 美 연구진 발표

[아시아경제 강주희 기자] 화이자-바이오엔테크 또는 모더나와 같은 mRNA(메신저 리보핵산) 계열의 코로나19 백신을 맞으면 예방 효과가 몇 년간 지속될 가능성이 있다는 연구 결과가 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 미국 세인트루이스 워싱턴대 연구진이 28일(현지시간) 이런 내용의 논문을 학술지 네이처에 게재했다고 보도했다.

연구진은 mRNA 백신을 접종한 사람의 대부분은 바이러스가 현재 형태에서 아주 크게 진화하지 않는 이상 부스터샷(추가접종)이 필요하지 않을 수 있다고 밝혔다.

논문에 따르면, mRNA 계열의 코로나19 백신을 맞을 경우 배중심이란 특수 세포구조가 림프절에 형성되는데, 이 구조는 바이러스를 인지하는 기억B세포가 오랫동안 변이 바이러스 발생을 억제하도록 하는 역할을 한다.

14명의 이번 연구 대상자들은 1회차 코로나19 백신을 맞은 뒤 15주가 지난 뒤에도 이런 배중심이 여전히 활성화된 상태였고, 코로나19 바이러스를 인지하는 기억세포들의 숫자도 줄지 않았다고 연구진은 전했다.

특히 코로나19에 걸렸다가 회복 후 백신을 맞은 접종자는 평생 면역력이 지속될 가능성이 있음을 시사하는 내용도 논문에 담겼다.

그러나 코로나19에 걸린 적 없이 백신만 맞은 사람의 경우 면역력이 구체적으로 몇 년까지 지속될 수 있을지는 불분명하다. 또 고령자나 면역력이 약한 사람들은 mRNA 백신을 맞았더라도 부스터샷이 필요할 수 있다고 연구진은 밝혔다.

이에 신문은 해당 논문이 mRNA 백신 접종을 한 대부분의 사람은 최소한의 변이 바이러스에 대해 장기적으로 보호받을 수 있다는 점을 시사한다고 분석했다. 다만 바이러스가 빠르게 진화하고 있어 이 같은 이론이 큰 의미가 없을 수 있다는 지적도 있다.

또한 연구진은 얀센이 개발한 코로나19 백신에 대해 따로 분석을 내놓지 않았지만, mRNA 계열 백신보단 면역 반응 지속이 덜할 것으로 내다봤다.

