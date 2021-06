속보[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장은 29일 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 기자회견을 열고 "위대한 국민, 그 국민의 상식으로부터 출발하겠다. 상식을 무기로 무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다"고 말했다.

