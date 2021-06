[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 골든듀매장에서 내달 2일부터 11일까지 ‘골든듀 창립 32주년’ 맞아 최대 32% 할인된 가격으로 다양한 보석 아이템을 판매한다. 특히 한정수량으로 다이아몬드 반지를 구매할 수 있는 기회 역시 제공한다. 또 루첸리 매장 역시 내달 11일까지 다이아몬드 반지 및 목걸이 할인 행사를 진행하며, 구매금액대에 따른 추가 할인 혜택도 증정한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr