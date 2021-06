윤석열 나온 날…與 "부적격자" 野 "꽃다발 준비"

[아시아경제 박철응 기자] 평생 법조문을 읽고 기소문을 써온 ‘시대의 칼잡이’는 정치권의 네거티브 공세에도 그 실력을 발휘할 수 있을까. 윤석열 전 검찰총장이 29일 정치 참여를 선언하자마자, 정치권은 그를 향한 독설과 응원을 동시에 쏟아냈다. 더불어민주당 측 인사들은 그를 향해 "부적격자"라며 평가절하했고, 국민의힘 측은 "꽃다발을 준비하고 있다"며 러브콜을 보냈다.

이른바 ‘추·윤 갈등’의 당사자이자 민주당 대선 주자인 추미애 전 법무부 장관은 29일 라디오에 출연해 "대권 꿈을 가져서는 안 될 부적격한 분"이라고 직격 했다. 법무부 장관 재직 당시 윤 전 총장에 대한 징계 청구와 감찰 과정에서 이미 흠결이 드러났다는 주장이다. 추 전 장관은 "굳이 여당 측에서 뭐라고 하지 않더라도, 야당에서도 서로 경쟁하면서 진실이 쏟아질 것"이라며 "잘 씌워진 포장지도 벗겨지는 건 결국 시간문제"라고 말했다.

또 다른 민주당 대선 주자인 이광재 의원은 조국 전 법무부 장관 수사를 거론하면서 "라이벌 죽이기였다"라고 공박했다. 그는 "조국 교수(전 법무부 장관) 수사하는 것을 보면서 저건 대선 후보 라이벌 죽이기다. 너무 가혹하다(고 생각했다)"면서 "당시에 조 교수가 국민들의 눈높이에 맞지 않는 측면들은 있었다. 그러나 저렇게까지 과연 수사를 할 일인가 라는 생각이 많이 들었다"고 했다. 윤 전 총장이 애초부터 정치 참여를 염두에 두고 정치적 수사를 했다는 것이다.

그러면서 이른바 ‘X파일’보다 ‘국정 파일’이 중요하다고 했다. 이 의원은 "X파일, 이런 얘기 많이 하는데 저는 별로 관심이 없고 국정 파일이 중요할 것"이라며 "경제, 외교가 국가의 70, 80% 된다"고 했다. 윤 전 총장의 이력이 검찰 업무에 국한돼 있다는 점을 꼬집은 것이다. 정청래 민주당 의원은 "국민의힘 입당 여부가 관심사가 아니라 완주를 할 것이냐인데, 어렵지 않나 생각한다"고 말하기도 했다.

반면 김기현 국민의힘 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "윤 전 총장도 대선 출마를 선언한다고 하는데, 국민의힘은 무너진 상식을 회복하고 정상적 나라를 만들기 위한 뜻을 언제든 환영하고 꽃다발을 준비하겠다"고 말했다. 그는 이어 "천하 인재들을 모으는 데 걸림돌이 없게 시스템을 개방할 것"이라면서 "새 시대를 열망하는 인사들을 모두 받아 창조적 재생산의 저수지 역할을 하겠다"고 덧붙였다.

김재원 국민의힘 최고위원도 라디오에서 "지지를 보내는 분들은 대부분 정권교체를 위해선 가장 강력한 후보라는 생각이 있다"고 짚었다. 그는 또 "(국회의원 수가) 100명 넘는 제1야당도 못한 일을 검찰총장 혼자서 해냈지 않느냐"면서 현 정권에 맞선 윤 전 총장의 행보를 높이 평가했다. 하지만 윤 전 총장의 현재 지지율을 전제로 한 입장이라는 점도 언급했다. 김 최고위원은 "(윤 전 총장이) 이재명 경기도지사 등 민주당 주자보다 더 강하기 때문에 지지하는 것"이라며 "그 이하로 떨어지면 조금 곤란해진다. 대안을 찾게 된다"고 했다. 고공 행진하던 윤 전 총장의 각종 여론조사 속 지지율이 최근 X파일 논란 후 다소 주춤한 상황을 감안한 발언으로 들린다.

윤 전 총장과 친구 사이인 권성동 국민의힘 의원은 "윤석열이라는 사람은 박근혜 정부 때도 최고 권력과 싸운 사람이고, 문재인 정부에서도 최고 권력과 싸운 사람"이라며 "X파일 논란에도 불구하고 지지도가 2~3%(포인트)밖에 안 떨어졌고, 그 지지율은 굉장히 강고하다. 본격적으로 활동을 시작하면 올라가면 올라가지 떨어지지는 않을 것으로 본다"고 말했다.

