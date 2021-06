'녹취록 입수 경위' 밝히라는 배현진에, 문준용 "곽상도가 유출…왜 헛발질"

[아시아경제 김소영 기자] 문재인 대통령의 아들 문준용씨가 대외비인 공모전 심사 인터뷰 녹취록의 입수 경위를 밝히라는 배현진 국민의힘 의원을 향해 "배 의원님, 그건 곽 의원(곽상도 국민의힘 의원)이 이미 언론에 유출한 것이다. 대외비인데도"라고 답했다.

문 씨는 29일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "난 그것을 보고 얘기한 것이다. 여기서 녹취록이란 회의록을 말한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "배 의원은 왜 이런 헛발질을 할까? 자기 팀이 판 함정에 스스로 걸린 것이라 생각한다"며 "일을 이렇게 만든 이유가 하나 있다"고 논란이 된 과정을 설명했다.

문 씨는 "곽상도 의원이 제가 면접에서 이름을 말해 심사위원들을 떨게 했는데, 굳이 이름을 말할 이유가 없었다는 식의 주장을 했다. 그런데 희한하게도 이를 다루는 월간 조선 기사 자체에 그 이유가 드러나는데, 스캔본 회의록에는 '참석자 소개 및 지원 선정한 사업 설명 부탁드립니다'라고 진행자가 먼저 요구한 것이 확인된다"고 밝혔다.

이어 "저는 곽 의원이 자기 주장에 허점이 있으니 일부 매체에만 흘렸다고 의심한다. 그런데 하필 월간조선은 스캔본까지 노출해 버렸고 배 의원은 그걸 보지 못했을 것"이라고 말했다.

그러면서 "그렇다 해도 출처로 지목된 곽 의원에게 최소한 확인은 했어야 했다"면서 "제 주장이 사실인지, 배 의원은 자기 회의록을 검토해 밝히는 것이 먼저 아닐까? 무턱대고 의혹만 제기하고 사실인지 서로 확인도 안하고 SNS에 퍼나르며 팀플레이나 하고 있는 거다. 이제 확인이 됐는데 대외비 유출한 곽 의원님은 어떻게 할 건가?"라고 되물었다.

또 "언론 또한 쉽게 취재할 수 있는 위 내용을 전혀 확인하지 않은 채 의혹만 퍼나르는 중"이라며 "이와 비슷한 과정이 대통령 가족에게는 무한반복 되는 중이다. 대선부터 그랬고 앞으로도"라고 토로했다.

앞서 문 씨는 한국문화예술위원회(문예위) 예술과기술융합지원사업에서 6900만원의 지원금을 받은 면접 심사에서 '문준용입니다'라고 자기소개를 한 것으로 알려져 불공정 특혜 논란이 일었다.

이에 문 씨는 지난 26일 경향신문과의 인터뷰에서 "이름 말하는 게 뭐가 잘못된 건지 모르겠다. 녹취록을 보니 면접 심사 당시 사무처 직원이 '참석자 소개 및 지원 신청한 사업 설명 부탁드립니다'라고 먼저 이야기했다"며 "자기소개 첫 마디가 이름인 건 당연한 것 아닌가"라고 반박했다.

이에 배 의원은 문예위에 해당 녹취록에 대해 질의했고 문예위는 "요구하신 자료는 해당사항이 없다"며 "문준용 작가에게 회의록을 제공하지 않았다"고 답했다.

그러자 배 의원은 28일 "문준용씨가 보았다고 진술한 녹취록은 심사위원들이 자신을 포함한 지원자들을 평가한 심사평가서"라면서 "인터뷰를 통해 밝힌 사항은 국민 모두가 경악할 만한 사안으로 녹취록의 정체와 경위를 밝혀야 한다"고 촉구했다.

이어 "문씨가 보통의 지원자라면 본인뿐 아니라 다른 지원자들의 평가내용까지 전부 담겨있을 녹취록을 볼 수 없다"면서 "일반인을 주장하는 문씨가 대정부 대외비 문서를 입수해서 심사평가를 추후에 살펴볼 수 있었는지 준용씨 본인과 청와대는 해명해야 한다"고 주장했다.

배 의원은 "인터뷰에 나와 당당히 녹취록을 봤다는 것으로도 대단한 특혜다"면서 "청와대와 문씨는 누가 어떻게 이 문서를 전달해줬는지 밝혀야 한다"고 강조했다.

