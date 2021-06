파운트, 현대차증권과 'AI 금융혁신산업 확대' 맞손

[아시아경제 이민지 기자] 인공지능(AI) 투자 전문기업 파운트가 현대차증권과 'AI 솔루션 금융혁신사업' 확대를 위한 제휴 협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 초개인화 맞춤형 금융서비스 및 디지털 비즈니스를 위해 적극 협력할 예정이다. 올해 하반기부터는 관련 서비스와 상품을 출시하며 본격적인 AI 금융혁신사업을 확대해 나갈 계획이다.

파운트는 자체 개발한 AI 알고리즘이 5만2000개가 넘는 시나리오 바탕으로 산출한 ‘파운트 마켓스코어’를 기반으로 개인의 투자성향에 따라 커스터마이징 된 글로벌 자산 배분 포트폴리오를 제공하고 있다. 자체 관리자산은 8700억원으로 20여 개가 넘는 금융기관에서 파운트의 AI 솔루션을 도입했다.

파운트는 자사 AI 자산관리 솔루션을 기반으로 한 고객 맞춤형 포트폴리오, 시장전망 리포트, 리밸런싱 사후관리 등을 현대차증권의 마이데이터 애플리케이션과 자산관리 컨설팅 지원시스템에 제공할 계획이다. 또 마이데이터에 기반한 1대 1 고객 맞춤형 자산관리 서비스뿐만 아니라 퇴직연금에 강한 현대차증권에 커스터마이징 된 은퇴설계 중심의 특화 서비스를 개발해 제공할 예정이다.

특히 양사는 HTS, MTS, 연금몰 등에도 점진적으로 AI 기술을 확대 적용해 나감으로써 맞춤형 포트폴리오 기반의 디지털 종합 자산관리를 지원하는 등 전반적인 디지털 전환을 위해 지속적으로 협력한다는 방침이다.

파운트 김영빈 대표이사는 “파운트는 개인의 투자성향은 물론 연령대, 지역(국내/해외/글로벌) 등을 고려해 각 개인의 상황에 맞춘 솔루션을 제공하고 있다”며 “차별화된 기술과 서비스를 통해 은행은 물론 보험사, 증권사까지 전 금융권을 아우르는 AI 자산관리 솔루션 전문기업으로 거듭날 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr