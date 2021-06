조청식 수원부시장 "개편된 사회적 거리두기 맞춰 위반행위 강력대처"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 조청식 수원시 제1부시장이 최근 세계적으로 확산 추세인 코로나19 변이 바이러스 총력 대응을 주문했다.

조 제1부시장은 28일 수원시청 재난안전상황실에서 열린 '코로나19 방역ㆍ예방접종 점검회의'에서 "지금은 변이 바이러스에 총력 대응해야 할 시기"라며 "변이 바이러스에 감염된 확진자가 발생하면 감염경로를 철저하게 추적하고, 신속하게 대응해 초기에 확산을 막아야 한다"고 강조했다.

지난 27일 기준 국내 변이 바이러스 확진자는 2492명이다. 특히 이달 20~27일 유전자 분석을 한 719건 중 37.1%인 267건이 변이바이러스였다.

조 제1부시장은 특히 "개편된 사회적 거리두기 2단계가 적용돼 거리두기 완화되면 방역수칙 위반 신고도 폭증할 것"이라며 "방역 수칙을 위반한 시설의 운영자ㆍ이용자에게는 과태료를 부과하는 등 강력하고 신속하게 대응해 달라"고 당부했다.

한편, 정부는 다음 달 1일부터 '개편된 사회적 거리두기 2단계'를 수도권에 적용한다.

