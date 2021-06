사이즈코리아센터, 테헤란로 이전…인체 사이즈 데이터 보급 활성화

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부 국가기술표준원은 한국인 인체 사이즈 데이터 보급 활성화를 위해 '사이즈코리아센터'를 서울 강남 테헤란로로 이전하고 29일 개소식을 개최했다.

사이즈코리아센터는 인체 측정 스튜디오, 데이터 분석·가공실, 전시·휴게 공간, 회의실, 사무실 등으로 구성된다. 인체 사이즈 전문가와 데이터 전문가가 상주해 한국인 인체사이즈 데이터의 산·학·연 보급 및 활용 확산을 적극 지원할 계획이다.

센터를 방문하면 ▲인체사이즈 데이터 활용 컨설팅 ▲한국인 인체사이즈 데이터 반영 제품 전시 관람 ▲3차원(3D) 인체 스캐너 체험 ▲인체 측정장비 대여 서비스 등을 제공받을 수 있다.

국표원이 올해부터 한국의류시험연구원(KATRi)에 센터를 위탁, 운영중이며 KATRi는 오랜 기간 축적해 온 시험·분석 노하우를 활용해 인체사이즈 데이터 수요기업의 제품 개발 전주기 서비스를 제공할 계획이다.

하반기에는 ▲인간공학적 제품 및 공간 설계 사례 온라인 전시·관람 서비스 구축 ▲사이즈코리아 데이터 활용 제품 및 서비스 개발 해커톤 공모전 개최 ▲인체사이즈 데이터 관련 맞춤형 컨설팅 서비스 제공 ▲데이터 보유 기업들과의 제휴를 통한 사이즈코리아 데이터 구축 확대 등을 추진한다.

국표원은 5년 주기로 한국인 인체사이즈 데이터를 수집하는 제8차 한국인 인체치수 조사사업을 추진하고 있으며 오는 9월까지 측정을 완료, 연말에 조사결과를 발표할 예정이다.

이상훈 국표원장은 "사이즈코리아센터가 스타트업이나 기업 디자인 부서 등이 용이하게 접근할 수 있는 장소로 이전돼 한국인 인체사이즈 데이터의 활용도가 제고될 것으로 기대된다"며 "앞으로 사이즈코리아센터가 우리 기업의 제품·서비스 경쟁력 강화 및 국민 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

