신임 공군총장에 박인호 내정

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]정부는 신임 공군참모총장에 박인호(56·공사 35기) 합참 전략기획본부장(중장)을 내정했다고 28일 밝혔다. 박 내정자는 대장 진급과 동시에 29일 국무회의 심의를 거쳐 문재인 대통령이 임명하면 공식 업무에 착수한다.

그는 공군사관학교장, 국방부 대북정책관 및 정책기획관 등을 역임한 합동작전 및 국방정책 분야 전문가로 평가받는다.

국방부는 "현 한반도 안보상황에서 군사대비태세를 확고히 할 작전 지휘 능력과 군사 전문성을 갖췄다"면서 "국방개혁 및 병영문화 혁신을 주도하고 군심을 결집할 리더십과 역량을 겸비하고 있어 공군총장으로 선발했다"고 설명했다.

그는 이성용 전임 총장이 제20전투비행단 소속 여군 이 모 중사 성추행 피해 사건 책임을 지고 퇴임한 후 24일 만에 내정됐다. 앞으로 이번 사건 규명과 후속 대책 수립 등의 역할을 맡게 됐다.

▲ 공사 35기 ▲ 제19전투비행단장 ▲ 공군 핵·WMD대응센터장 ▲ 국방부 정책기획관 ▲ 국방부 대북정책관 ▲ 공군사관학교 교장 ▲ 합참 전략기획본부장

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr