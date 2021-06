젠큐릭스 “폐암 동반진단 제품, 삼성서울병원 등 국내 10여개 종합병원 도입”

[아시아경제 유현석 기자] 액체생검 분자진단 전문기업 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 23,100 전일대비 550 등락률 +2.44% 거래량 76,888 전일가 22,550 2021.06.28 13:55 장중(20분지연) 관련기사 젠큐릭스, 코로나 바이러스 신속분자진단 특허…"PCR급 현장 진단 가능”젠큐릭스, 270억원 자금조달…"임상 및 해외 진출 가속화"젠큐릭스 “조상래 대표, 어린이 교통안전 릴레이 챌린지 동참” close 는 28일 자체 개발한 폐암 동반진단 제품 ‘진스웰ddEGFR(디디이지에프알)’을 국내 10개 이상 종합병원에서 도입하기로 확정했다고 밝혔다. 추가 다수 대형 종합병원들과 도입을 논의 중이며 연말까지 납품 병원을 대폭 확대할 계획이다.

회사 측은 “삼성서울병원, 신촌세브란스병원, 분당서울대병원, 여의도성모병원, 건국대병원, 국립암센터 등 다수의 주요 종합병원들에서 표적항암치료와 함께 진스웰ddEGFR 도입을 확정하고 순차적으로 납품받기 시작했다"며 "GC녹십자지놈과의 수탁계약도 체결해 향후 제품 도입 병원 수는 빠르게 늘어날 전망”이라고 밝혔다.

진스웰ddEGFR은 비소세포폐암 환자를 대상으로 46개 표피성장인자수용체(EGFR)의 돌연변이 존재 유무를 알려주는 검사다. 이를 통해 아스트라제네카의 타그리소(Tagrisso), 로슈의 타세바(Tarceva) 등 표적항암제에 효과가 나타나는 환자를 선별한다.

이 제품은 3세대 플랫폼인 디지털-PCR(유전자 증폭) 방식을 활용해 기존 RT-PCR(실시간 유전자 증폭) 방식보다 민감도 및 정확도가 월등히 높고 정량정보 제공이 가능하다. 반면 올해 초부터 건강보험 급여가 적용돼 검사 비용은 기존 RT-PCR 방식을 사용한 제품과 동일한 수준이다.

특히 젠큐릭스는 디지털-PCR 장비가 없어 제품을 사용하지 못하는 중소형 병원까지 도입이 용이할 수 있도록 GC녹십자지놈과 수탁계약도 체결했다. 이 병원들은 GC녹십자지놈을 통해 검사 결과를 제공받을 수 있다.

젠큐릭스 관계자는 “미국을 비롯한 다수의 선진국들에서 표적항암제에 대한 동반진단이 의무화됐으며 국내에서도 조만간 의무화가 시행될 예정"이라며 “최근 판매가 시작된 EGFR 제품뿐만 아니라 KRAS, BRAF, POLE, C-MET 등 개발이 완료된 후속제품들을 국내외에서 빠르게 출시해 동반진단 시장의 글로벌 선도기업으로 성장할 것”이라고 밝혔다.

한편 회사는 진스웰ddEGFR에 이어 폐암 타겟 ‘Droplex EGFR Mutation Test v2’, 대장암 타겟 ‘Droplex KRAS Mutation Test’, 갑상선암 타겟 ‘Droplex BRAF Mutation Test’를 개발하고 지난 달 식품의약품안전처로부터 수출허가도 받았다.

