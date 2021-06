[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주의 자회사 한국투자증권이 확정급여형(DB) 퇴직연금 가입자를 대상으로 장외채권 직접매매 서비스를 28일부터 제공한다.

이에 따라 한국투자증권 DB형 퇴직연금 가입자는 운용 지시를 통해 채권에 직접 투자할 수 있다. 6월 기준 장외에서 거래되는 AA급 이상 은행 코코본드나 보험사 후순위채 등 우량 채권의 금리는 3%대다. 일반적인 퇴직연금 DB형 원리금보장상품의 이자율을 1~2%P 웃돈다는 점에서, 원리금 보장형 상품 위주로 고착화된 DB형 수익률 제고에 기여할 것으로 기대된다.

박종길 퇴직연금본부장은 "다양한 잔존만기와 보다 높은 이자수익 제공이 가능한 우량 채권을 통해 퇴직연금 운용자산의 선택의 폭을 넓힐 수 있을 것"이라며 "퇴직연금 고객 자산의 안정적인 수익 창출에 기여하고 더 나은 컨설팅서비스를 제공할 예정"이라고 말했다.

