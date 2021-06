코아스, 2021 온라인 대리점 간담회 개최

컨설팅 지원, 트렌드 등 업계 변화 대응과 높아진 고객가치 다양화 모색

[아시아경제 김종화 기자] 사무환경 전문기업 코아스가 온라인 대리점 간담회를 지난 25일 개최했다.

서울 당산동 본사에서 개최된 간담회는 코로나19로 소통과 일하는 방식이 온라인, 원격으로 대체되는 변화를 반영해 화상회의 시스템을 통한 비대면 방식으로 진행했으며, 동반성장 도모 및 대리점 경쟁력 강화 방안 등을 논의했다.

이번 간담회에서는 올 한 해 경영 전략과 비전을 공유하고, 신제품 및 공간디자인프로그램 ‘스페이스 닥터’ 교육, 사무환경 트렌드 발표 등 다양한 프로그램을 함께 소개했다. 특히, 코로나로 인한 업계의 변화에 대응하기 위해 콘텐츠와 소통 채널을 확대하겠다고 밝히며 동반 성장에 대한 기대감을 높였다.

코아스는 간담회 이후 대리점의 니즈를 지속적으로 연구 반영해 신제품 교육, 컨설팅 지원 제도 확충, 브랜드 가치 제고 활동 등을 적극 지원할 예정이다.

코아스 관계자는 "이번 간담회는 코로나19로 대면이 어려운 상황 속에서도 소통의 자리를 이어가며 어려운 시국을 함께 극복할 수 있는 기회를 모색하기 위해 마련했다"면서 "높아진 고객 가치를 만족시키기 위해 사용자 체험 공간 마련과 니즈를 지속적으로 연구하고 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 대리점과의 소통 창구를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr