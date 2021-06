농협은행 "'NH자산' 신규 가입하면 금리 우대"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 ‘NH스마트뱅킹’과 ‘올원뱅크’에서 다음달 16일까지 비대면 개인종합자산관리 서비스인 ‘NH자산+’ 신규가입 고객을 대상으로 ‘너 OO을 알라’ 이벤트를 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘너 적금을 알라’, ‘너 입맛을 알라’, ‘너 센스를 알라’를 테마로 ‘NH자산+’를 신규 가입하고 이벤트에 응모한 고객 중 총 1만4000명을 추첨해' 올원5늘도적금 금리우대'(2%포인트) 쿠폰(1000명), GS25 모바일 상품권 5000원권(3000명), 강하늘x한소희 한정판 이모티콘(1만명)을 제공한다. 특히 ‘올원5늘도적금’은 우대금리를 전부 충족하고 금리우대 쿠폰을 적용하는 경우 최대 3.1%(28일 기준)의 금리를 적용 받을 수 있다.

유일봉 농협은행 개인종합자산관리셀 리더는 “'NH자산+'를 이용하시는 고객님이 쉽고 간편하게 자산과 소비 관리를 하실 수 있는 계기가 되기를 바라며 이번 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 마이데이터를 활용한 고객 중심의 개인종합자산관리 서비스를 지속적으로 출시하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

