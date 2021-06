용인·김포·광명 등 일반 광역버스 '준공영제' 시행…사업자 모집

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)는 일반 광역버스 6개 노선을 대상으로 준공영제를 시행하기 위해 다음달 13일까지 사업자를 모집한다고 28일 밝혔다.

대광위는 국민교통복지 향상을 위해 지난해 11월부터 광역급행버스(M버스) 3개 노선을 노선 입찰제 방식 준공영제로 운영하고 있다. 일반 광역버스도 국가사무로 전환해 준공영제를 추진하고자 지난해 12월 '여객자동차 운수사업법 시행령' 등 관련 제도를 정비했다. 지난 21일에는 광역버스 노선위원회 심의를 거쳐 준공영제 시행 대상 6개 노선을 확정했다.

준공영제 사업자 모집을 실시하는 6개 노선은 이천, 용인, 양주, 시흥, 광명, 김포다. 이천 지역은 마장택지개발지구의 입주 개시를 고려해 서울 강남권역으로의 접근성을 향상하고자 이천 터미널에서 강남역으로 운행하는 노선을 신설한다. 용인 지역은 남사아곡지구, 역북지구 등 개발사업에 따른 광역버스 이용 수요 증대에 대응해 용인 남사아곡에서 서울역으로 운행하는 노선을 신설한다.

양주 지역은 옥정 신도시, 고읍 신도시 등에서 편리하게 서울역으로 접근할 수 있도록 양주 덕정역에서 서울역으로 운행하는 노선을 만든다. 시흥 지역은 기존에 운행하는 노선 특성상 차내 혼잡, 탑승 실패 등 불편을 겪고 있는 목감지구 등 주민들을 위해 시흥 능곡역에서 목감지구를 거쳐 사당역으로 운행하는 노선을 마련한다.

광명 지역은 KTX 광명역에서 출발해 인천대학교까지 운행하는 기존 3002번 노선이 보다 안정적으로 운영될 수 있도록 업체로부터 면허 반납을 거쳐 이 노선을 준공영제로 전환한다. 김포 지역은 강화터미널에서 출발, 김포한강 신도시를 경유해 신촌역까지 운행하는 기존 3000번 노선 업체로부터 면허 반납을 거쳐 준공영제로 전환한다.

이광민 대광위 광역버스과장은 "장시간, 장거리 광역통행으로 불편을 겪고 있는 시민들의 통근, 통학 부담을 덜어드리기 위해 광역버스 서비스가 안정적으로 제공될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

