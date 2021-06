삼성·SK·LG 등 韓 기업들, 베트남 '백신비 요구'에 기부 잇따라

[아시아경제 권서영 기자] 베트남 정부의 코로나19 백신 구매비 요구에 한국의 기업들이 거액을 내놨다.

앞서 베트남 중앙 정부는 지난달 말 코로나19의 4차 유행이 본격화되자 공공부문뿐 아니라 기업들로부터 지원을 받아 백신 구매 펀드를 마련하겠다는 계획을 발표했다. 이어 한국의 기업에도 전화 등을 통해 '백신 펀드'에 참여해달라고 지속적으로 요청한 사실이 전해져 물의를 빚기도 했다.

오늘(27일) 베트남 정부 및 현지 업계 등은 한국의 기업들 중 삼성전자가 가장 먼저 움직임을 보였다고 밝혔다. 삼성은 한화로 28억원 가량을 베트남 중앙 정부 및 지방성에 내놨으며, 이는 현지에 진출한 외국계 기업 중에서는 가장 큰 규모의 기부금이다. 이어 SK 역시 100만 달러(한화 약 11억2000만원)의 기부금을 내놨다. 이에 베트남 보건부 응우옌 탄 롱 장관은 지난 25일 두 기업의 대표를 만나 감사의 인사를 전했다.

또 CJ그룹은 베트남의 재무부를 찾아 코로나19 극복을 위한 백신 기금으로서 64억9000만 동(한화 약 3억1800만원) 규모의 기부금을 전달했다. 이들의 기부금 전달식에는 호 득 퍽 베트남 재무부 장관과 CJ 베트남 장복상 지역본부장 등이 참석했다. 퍽 장관은 "CJ그룹은 다양한 사회 공헌 활동을 벌여 베트남 지역 사회와의 상생 발전을 도모해왔다"며 "(코로나19의) 4차 유행으로 큰 어려움을 겪고 있는 상황에서 도와줘서 고맙다"고 밝혔다.

LG전자 역시 생산 시설이 위치한 하이퐁성에 15억5000만원을 기부했으며, 신한은행은 중앙 은행을 통해 60억 동(한화 약 2억9000만원)을 베트남 정부에 기부했다. 이 외에도 다른 외국계 기업 중 일본의 도요타와 대만의 팍스콘 등이 각각 한화 5억원 규모의 기부금을 내놓은 것으로 알려졌다.

한편 삼성전자는 지난 4일에도 박닌성에 현금 100억 동(한화 약 4억8000만원), 박장성에 60억 동(한화 약 2억9000만원) 규모의 방역 물품을 각각 기증한 바 있다.

