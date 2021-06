'6.25 전쟁 71주년' 오세훈 시장, 현충원 학도의용군무명용사탑 참배

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 6.25 전쟁 71주년을 맞은 25일 오전 군 복무 중 사고를 당한 청년유공자인 하재헌 조정선수, 이주은 해병대위, 모델 이찬호씨와 함께 국립서울현충원을 참배한다.

국립서울현충원 내 학도의용군무명용사탑, 호국 형제의 묘를 각각 참배하며 국가를 위해 목숨을 바쳐 헌신한 참전 용사들의 숭고한 넋을 기린다.

‘학도의용군무명용사탑’에는 6.25전쟁 당시 포항지구에서 이름 없이 전사한 48위의 학도의용군이 잠들어 있다. ‘호국 형제의 묘’는 6.25 전쟁 중 전사, 60년 만에 고인이 되어 만난 故이만우, 이천우 형제의 묘다. 형은 1960년 현충원에 모셔졌으나 동생은 유해를 찾지 못하다 2010년 국방부 유해발굴감식단에 의해 발견돼 2011년 6월6일 함께 안장됐다.

오 시장은 참배 후엔 함께한 청년유공자들과 대화의 시간을 갖고, 청년유공자들이 겪고 있는 어려움, 이들의 영예로운 삶을 위한 다양한 지원 방안 등에 대해 청취할 계획이다.

