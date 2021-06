[아시아경제 강나훔 기자] ] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,575 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,575 2021.06.24 15:30 장마감 관련기사 에어부산, 7월 무착륙 국제관광비행 운항…11만2400원부터다음달 하늘길 열린다.. 항공株 날갯짓에어부산 "백신 접종하고 유상좌석 무료로 타세요" close 은 운영자금 조달을 위해 최대주주 아시아나항공을 상대로 300억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채를 발행했다고 24일 공시했다.

표면이자율과 만기이자율은 각 7.2%이며 만기일을 오는 2051년 6월24일까지다.

전환가액 3527원, 전환에 따라 발행할 주식은 850만5812주로 주식 총수 대비 9.4%다. 전환청구기간은 오는 2022년 6월25일부터 2051년 5월24일까지다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr