[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 상수도사업소는 24일 여름철 장마 및 집중 호우를 대비해 공사장 안전사고 및 재해 사전 예방에 최선을 다하고 있다.

시는 예곡가압장 개선 사업과 의창구 북면의 안정적인 상수도 공급을 위해 감계 배수지 설치 공사를 추진 중이다.

예곡가압장 개선 사업은 칠서 정수장에서 생산되는 수돗물을 배수지를 통해 각 가정에 공급하는 과정 중 고지대 배수지로 원활하게 공급하기 위한 시설이다.

기존 시설이 36년 지나 노후 되고 낡아 사용에 어려움 있어 이를 개선하고자 총사업비 205억원을 들여 현대화하는 사업이다.

시는 현재 기존 낡은 시설을 철거하고 신설가압장 흡수정을 설치하는 작업을 진행 중이다.

감계배수지 설치 공사는 대규모 도시개발사업으로 배수지 6400t을 설치하는 사업으로 현재 배수지 부지조성 작업이 진행 중이다.

