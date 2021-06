김두관 의원, 25일 광주서 '꽃길은 없었다' 출판 기념회 개최

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자로 나선 김두관 의원이 다음달 1일 공식 출마 선언식에 앞서 광주에서 출판기념회를 연다.

24일 김 의원 측은 서울과 부산에 이어 오는 25일 광주에서 '꽃길은 없었다' 출판기념회를 개최한다고 밝혔다.

이번 출판기념회에는 신정훈 의원을 비롯해 김한종 전남도의회 의장과 김용집 광구시의회 의장, 전남도의원과 광주시의원 등 40여 명이 참석한다.

김 의원의 자서전 '꽃길은 없었다'에는 '보통 사람의 특별한 정치 역정'이라는 부제처럼, 맨손으로 일궈온 김 의원의 도전 기록이 상세히 담겨있다. 특히 지난 2012년 대권 도전 당시 상황에 대한 김 의원의 솔직한 고백과 2002년부터 2010년 도지사에 당선되기까지 연이은 실패의 기록이 담겼다.

김 의원 측은 서울과 부산에 이어 광주에서 출판기념회를 열면서 김 의원의 정치적 정통성과 가치를 광주시민과 민주당원에게 적극 알리는 계기로 삼는다는 계획이다.

출판기념회는 개그맨 노정열 씨의 사회로 오후 3시부터 진행되며, 사전 행사는 오후 2시부터 본 행사장 밖에서 진행된다. 행사는 유튜브 ‘김두관TV’를 통해 실시간으로 중계될 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr