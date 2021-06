이란 "美와 석유제재 해제 합의" 주장...美 "합의된 것 없어"

美 국무부는 논평안해...독일 "풀어야할 부분있어"

테헤란 인근 핵시설 공격받아...이스라엘 소행 가능성 제기

[아시아경제 이현우 기자] 이란정부가 미국이 이란핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 협상과 관련해 대이란제재 해제에 합의했다고 밝힌 가운데 정작 미국과 서방 측에서는 합의된 것이 없다는 입장이라 논란이 예상되고 있다.

23일(현지시간) 마무드 바에지 이란 대통령 비서실장은 이란 국영언론과 인터뷰에서 "미국과 보험, 원유, 해운분야 제재를 없애는 데 합의했다"면서 "이란의 개인 및 단체가 받는 1040건의 제재가 이에 해당한다"고 발언했다. 앞이란의 반관영 메흐르 통신도 이날 하산 로하니 대통령이 각료회의에서 "핵합의 복원을 위한 주요 현안이 합의에 이르렀으며 당장이라도 제재가 풀릴 수 있다"고 말했다고 보도했다.

그러나 정작 미 국무부는 해당 발언에 대해 아무런 공식 성명이나 답변을 내놓지 않은 상태다. 주요외신은 익명을 요구한 미 국무부 고위관계자의 말을 인용해 "여전히 모든 것이 합의되기 전까지는 아무것도 합의되지 않는다"라고 보도했다.

이날 하이코 마스 독일 외무장관도 토니 블링컨 미 국무장관과의 공동 기자회견에서 "진전은 이루고 있지만 아직 풀어야할 부분이 있다"며 "세예드 에브라힘 라이시 이란 대통령 당선인과 이후에 거래하는 것도 가능할 것"이라 발언해 아직 협상타결이 이뤄지지 않았다고 밝혔다.

프랭크 리에스터 프랑스 외무장관도 이날 기자회견에서 "협상이 진전되지 않는다면 앞으로 며칠 또는 몇 주내에 어려운 결정을 내려야 할 것"이라며 핵합의 협상과 관련해 비관적인 전망을 전달한 것으로 알려졌다.

이에따라 이란 정부의 대이란제재 해제에 대한 낙관적인 발언은 이란 국내에 핵합의 타결 기대감을 계속 남기기 위해 의도적으로 행해진 것이란 분석이 나오고 있다. 이란은 앞서 라이시 대통령 당선인이 반미성향을 드러내며 "조 바이든 미국 대통령과 만날 의사가 없다"고 밝힌 이후 핵합의 협상이 부결될 것이란 분위기가 강해지고 있는 것으로 알려졌다.

오히려 이란 내에서는 이날 이란 원자력청이 수도 테헤란 인근 핵시설이 공격을 받았다고 밝히면서 이스라엘의 소행일 수 있다는 의혹이 제기되고 있다. 이란 국영 프레스TV에 따르면 원자력청은 이날 테헤란에서 약 40km 떨어진 카라즈의 핵시설이 공격을 받았지만, 방어에 성공해 피해는 없었으며 현재 배후를 찾는 중이라 밝혔다. 지난 4월 이란 나탄즈 핵시설에 대한 사이버 공격 당시 이란정부는 이스라엘을 배후로 지목한바 있고, 이스라엘 정부도 계속 이란핵합의에 반대 중인 것으로 알려져 이번 공격 배후도 이스라엘의 소행일 가능성이 이란 내에서 제기되고 있다.

