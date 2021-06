[클릭 e종목]"호텔신라, 여행 수요 회복에 따른 수혜 기대…목표가↑"

[아시아경제 송화정 기자]키움증권은 24일 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 95,400 전일대비 2,000 등락률 -2.05% 거래량 592,593 전일가 97,400 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 7주만에 '사자' 전환…모처럼 반도체 순매수 [클릭 e종목]"호텔신라, 정상화되고 있는 면세점…목표가↑"코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어 close 에 대해 여행 수요 회복으로 수혜가 기대된다며 목표주가를 기존 12만원에서 12만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

박상준 키움증권 연구원은 "실적 추정치 상향으로 목표주가를 올렸다"면서 "백신 접종 이후 여행 수요 정상화 국면에서 매출 회복에 따른 영업 레버리지 효과가 매우 강하게 나타날 것으로 기대된다"고 말했다.

올해 2분기 실적은 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망된다. 키움증권은 호텔신라의 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익을 각각 8742억원, 496억원으로 예상했다. 매출액은 전년 동기 대비 67% 증가하고 영업이익은 흑자로 돌아설 것으로 추정된다. 박 연구원은 "중국 보따리상(따이공) 수요 회복, 국내 숙박 수요 증가로 인해 전사 매출액과 수익성이 1분기 대비 크게 개선될 것"이라고 설명했다. 시내면세점 매출은 6919억원으로 전분기 대비 24%, 호텔·레저 매출은 1065억원으로 12% 각각 늘어날 것이란 전망이다.

국내외에서 백신 접종률 상승으로 사회적 거리두기 완화, 항공 노선 증편, 트래블 버블 시행 계획 등이 점점 구체화되면서 호텔신라의 수혜가 기대된다. 박 연구원은 "보따리상과 해외 여행객의 이동 관련 부담이 줄어들면서 면세점 매출액이 증가하고 숙박 수요가 회복될 것"이라며 "시내면세점의 매출 성장세가 지속되는 가운데 향후 공항면세점과 호텔·레저 부문의 매출 회복 강도도 점차 강해질 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr