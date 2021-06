[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,350 전일대비 550 등락률 -1.31% 거래량 525,234 전일가 41,900 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =방배13구역 주택재건축정비사업조합에 3842억원 규모 채무보증 결정

◆ 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 2,085 전일대비 90 등락률 +4.51% 거래량 2,193,281 전일가 1,995 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =셀론텍 지분매각, 에쓰씨엔지니어링을 최종우선협상대상자로 선정

◆ 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 40,300 전일대비 450 등락률 -1.10% 거래량 992,252 전일가 40,750 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =24일 서울 중구 당사 회의실에서 기업설명회 개최

◆ NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 1,600 등락률 +2.09% 거래량 121,894 전일가 76,700 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =24일 오전 11시 화상회의 형태로 기업설명회 개최

◆ 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,600 전일대비 100 등락률 +0.22% 거래량 1,664,160 전일가 46,500 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =4730억원 규모 한화종합화학 주식회사 주식 취득 결정

◆ 유안타증권 유안타증권 003470 | 코스피 증권정보 현재가 4,705 전일대비 105 등락률 -2.18% 거래량 783,747 전일가 4,810 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =1000억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 현대일렉트릭 현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 20,450 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 225,880 전일가 20,500 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =자회사인 알라바마법인에 402억원 규모 채무보증 결정

◆ ESR켄달스퀘어리츠 ESR켄달스퀘어리츠 365550 | 코스피 증권정보 현재가 7,330 전일대비 40 등락률 -0.54% 거래량 258,834 전일가 7,370 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =24일 오후 2시 비대면 화상회의 형태로 기업설명회 개최

◆ 삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 8,780 전일대비 120 등락률 -1.35% 거래량 4,129,649 전일가 8,900 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =오스틴제약 주식회사와 355억원 규모 상품공급 계약

◆ 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 20,900 전일대비 450 등락률 +2.20% 거래량 919,284 전일가 20,450 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =1심에서 승소한 채무부존재확인 소송과 관련해 서울보증보험에서 항소

◆ 인팩 인팩 023810 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 50 등락률 +0.29% 거래량 87,599 전일가 17,350 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =156억원 규모 신규 기계장치 투자

◆ 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 54,000 전일대비 3,300 등락률 -5.76% 거래량 489,473 전일가 57,300 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =대전공장, 금산공장에서 오는 26일까지 생산 중단 결정

◆ 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,500 전일대비 500 등락률 -1.92% 거래량 414,513 전일가 26,000 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) =300억원 규모 단기차입금 증가 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr