젖은 노면 제동력·핸들링 성능 강화

한국타이어앤테크놀로지는 글로벌 브랜드 '라우펜'의 여름용 퍼포먼스 타이어 '에스 핏2(S FIT2)'를 유럽 시장에 출시했다고 15일 밝혔다.

한국타이어앤테크놀로지는 글로벌 브랜드 '라우펜'의 여름용 퍼포먼스 타이어 '에스 핏2(S FIT2)'를 유럽 시장에 출시했다고 15일 밝혔다. 한국타이어 AD 원본보기 아이콘

다양한 기후와 노면 환경을 갖춘 유럽을 겨냥한 2세대 제품으로, 접지력과 배수 성능을 바탕으로 안정적인 핸들링과 제동 성능을 구현한다. 기존 제품 대비 효율성과 마일리지까지 균형 있게 개선한 점이 특징이다.

고함량 실리카 컴파운드와 최적화된 트레드 블록 설계를 적용해 빗길에서도 안정적인 제동력을 확보, 기존 제품 대비 젖은 노면에서 제동거리를 약 16% 단축했다. 4개의 넓은 직선형 그루브를 통해 배수 성능을 높여 젖은 노면에서 우수한 핸들링 성능을 발휘한다.

고온의 아스팔트 노면에서도 안정적인 접지력을 유지하며, 주행 중 발생하는 진동과 소음을 줄여 도심 주행에서도 조용하고 편안한 승차감을 제공한다. 차세대 폴리머 컴파운드를 채택해 기존 제품 대비 마일리지(타이어 수명)를 약 15% 향상시켰으며, 연비 효율 개선으로 경제성 측면에서도 우수하다.

AD

'에스 핏2'는 15인치부터 20인치까지 94개 규격으로 운영되며, SUV 전용 모델인 '에스 핏2 SUV'는 16인치부터 20인치까지 총 20개 규격으로 제공된다. 한국타이어 관계자는 "폭넓은 규격을 바탕으로 다양한 차종과 운전 환경에 유연하게 대응하며, 유럽 시장 고객들의 요구를 충족시킬 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>