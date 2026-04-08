프로야구 팬과 소통…브랜드 인지도 제고

한국타이어앤테크놀로지는 자동차 토탈 서비스 전문점 '티스테이션'이 프로야구 구단 두산베어스와 11년 연속 스폰서십을 이어간다고 8일 밝혔다.

한국타이어앤테크놀로지는 자동차 토탈 서비스 전문점 '티스테이션'이 프로야구 구단 두산베어스와 11년 연속 스폰서십을 이어간다고 8일 밝혔다. 한국타이어 AD 원본보기 아이콘

2016년부터 스폰서십을 이어온 한국타이어는 지난해부터 메인 스폰서로 격상, 핵심 파트너로서 티스테이션의 혁신적이고 역동적인 이미지를 부각하고 있다. 2026 시즌 두산베어스 선수단 유니폼을 비롯한 구단 공식 의류에 티스테이션 로고가 부착된다.

또 잠실 야구장 내 ▲전광판 ▲외야 출입구 ▲상단 벽면 ▲덕아웃 ▲입장권 등에서 티스테이션이 입체적으로 노출, 현장을 찾은 잠재 고객을 대상으로 브랜드 경험을 자연스럽게 축적할 수 있도록 했다.

홈경기 기간 '티스테이션 브랜드 데이'를 포함한 다양한 팬 참여형 프로그램을 확대 운영할 계획이다. 경기장 내외를 아우르는 온·오프라인 연계 콘텐츠를 통해 관람객 참여형 마케팅을 강화하고, 브랜드 친밀도 제고에 주력할 방침이다.

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티스테이션은 전문 인력과 첨단 장비로 표준화된 차량 관리 서비스를 제공하는 전국 530여 개 오프라인 매장과 온라인 타이어 쇼핑몰 '티스테이션닷컴'을 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다. 차량 등록만으로도 타이어 구매부터 결제, 안심 운행까지 '모두, 한 번에, 알아서' 지원하는 원스톱 솔루션 '올마이티'도 제공하며 고객 편의성 극대화에 기여하고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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