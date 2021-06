[아시아경제 김흥순 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,610 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 340,800 전일가 4,610 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 한화손보, 노후보장에 상조까지 '참편한 웰라이프&엔딩보험'[빅테크, 보험 뛰어들다]카카오손보 '車보험' 승부처…찻잔 속 태풍될 수도[클릭 e종목]"한화손보, 호실적 대비 아직도 싼 주가" close 은 캐롯손해보험 유상증자에 참여해 실권주를 포함해 1232만주를 616억원에 취득한다고 23일 공시했다. 출자 일자는 25일이다.

앞서 캐롯손해보험은 지난달 기존 주주 배정 방식과 3자 배정 방식으로 총 1000억원 규모의 유상증자를 단행한다고 발표했다. 3자 배정 대상은 SK텔레콤의 모빌리티 자회사 티맵모빌리티이며 배정 금액은 100억원이다.

이번 유상증자에 따라 한화손해보험의 지분율은 종전 51.6%에서 56.6%로 높아진다. SK텔레콤의 지분율은 20%에서 10%로 낮아지고 대신 자회사 티맵모빌리티가 5%를 확보하게 된다. 스틱인베스트먼트와 현대자동차의 지분은 각각 15%와 3.5%로 유지된다.

한화손해보험은 "이번 유상증자는 캐롯손해보험의 중장기 사업계획을 달성하기 위해 재무건전성을 강화하려는 것"이라고 설명했다.

