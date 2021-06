감사원 "철도공사 성과급 736억원 더 많이 지급"

감사원, 철도공사 기관감사 결과 발표…철도회원 예약보관금 수익 처리 문제도 지적

[아시아경제 류정민 기자] 한국철도공사가 2019년 경영평가 성과급을 736억원 더 많이 지급했다는 감사원 조사 결과가 나왔다.

감사원은 23일 철도공사에 대한 기관정기감사 결과를 발표했다. 감사원에 따르면 철도공사는 공공기관 경영실적평가(기획재정부) 결과 등에 따라 2019년도 경영평가성과급과 내부평가급으로 3362억여 원을 지급했다.

감사원은 "철도공사는 기재부 지침 등에 따라 정기상여금과 직무역할급을 제외해 정당하게 산정한 금액보다 736억여 원 더 많이 지급했다"고 지적했다.

감사원은 철도공사 사장에게 성과급 등을 과다하게 지급하는 일이 없도록 주의를 요구했다. 기획재정부장관에게는 성과급 등을 과다하게 지급한 철도공사를 '공공기관 경영실적 평가'에 반영하는 방안을 마련하도록 통보했다.

철도공사는 철도회원 예약보관금 412억원을 반환하는 과정에서 대상자에 대한 안내 등을 적극적으로 하지 않다가 채무가 소멸됐다는 이유로 70억원을 수익 처리한 것으로 조사됐다.

감사원은 한국철도공사 사장에게 예약보관금에 대한 반환 안내 등의 업무를 소극적으로 하는 일이 없도록 주의를 요구했다.

철도공사의 사원복 계약 관리 업무도 문제가 있는 것으로 조사됐다. 감사원은 "철도공사는 완성품의 품질검사 기준이 되는 견본품 원단의 시험검사 의뢰를 하지 않았고, 완성품 납품 시 완성품 원단의 합격 여부도 판정하지 않은 채 2017~2018년 사원복을 납품받았다"고 지적했다.

감사원은 사원복 구매계약 관리업무를 부당하게 처리한 A씨에 대해 문책을 요구하고 관련자에 대해 주의를 요구했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr