SK, 탄소중립 먼저 움직인다…2030년부터 단계적 조기 감축(종합)

SK머티리얼즈 필두로 전계열사 조기 달성 계획 준비

최태원, 반도체·수도 등 그룹 차원 '파이낸셜 스토리' 강조

"넷제로(탄소중립)는 선택이 아닌 경쟁력의 문제"

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK그룹 회장이 2030년 SK머티리얼즈를 시작으로 모든 계열사의 온실가스 배출 '넷(net)제로' 달성을 글로벌 목표시기로 제시된 2050년보다 앞당기겠다는 구상을 내놨다. 넷제로는 탄소 배출과 감축이 제로가 되는 시점을 의미한다. 기후변화 대응이 최근 전 세계 화두로 떠오르면서 국내에서도 개별 회사 차원에서 탄소중립에 동참하는 곳은 많이 생겼으나 전 그룹 계열사 차원에서 달성시기를 앞당기도록 한 건 SK그룹이 처음이다.

최태원 SK그룹 회장은 22일 경기 이천 SKMS연구소에서 열린 '2021 확대경영회의'에 참석해 "반도체·수소 등을 그룹 차원의 파이낸셜 스토리로 만들었을 때 시장에서 호응을 얻을 수 있다"며 그룹 전체 차원에서 탄소중립을 앞당겨 추진할 것을 주문했다. ▶관련기사 3면

파이낸셜 스토리는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 확립해 안팎의 이해관계자로부터 제대로 된 기업가치를 평가받아야 한다는 경영화두로 최 회장이 지난해 처음 제시했다. 한국 기업 중 최초로 SK그룹 주요 계열사들이 지난해 11월 RE100(필요한 전력의 100%를 재생에너지로 대체)에 가입한 것도 ESG 경영을 통해 파이낸셜 스토리를 완성하라는 최 회장의 의중이 반영된 것이다.

최 회장은 "향후 탄소 가격이 생각보다 더 빠르게 올라갈 것을 감안하면 넷제로는 하느냐 안하느냐의 문제가 아니라 경쟁력의 문제"라며 "남들보다 더 빨리 움직이면 우리의 전략적 선택의 폭이 커져 결국에는 경쟁에서 이길 수 있다"고 강조했다.

이 일환으로 이날 회의에 참석한 SK최고경영자(CEO)들은 기후위기를 극복하기 위해 전 세계적으로 제시된 탄소중립 목표시점에 앞서 온실가스 순배출을 제로로 달성하자는 내용의 '2050-α'를 공동 결의했다. 반도체·배터리 소재사업 계열사 SK머티리얼즈가 2030년으로 앞당기는 한편 다른 계열사도 이른 시일 내 조기달성 계획을 정했다. SK그룹 각 계열사는 앞으로 최소 10년 단위로 중간목표롤 정해 그 결과를 해마다 공개하기로 했다.

SK그룹은 이에 따라 그룹 전 계열사 차원의 탄소배출량을 2030년까지 지난해 기준 35% 줄일 수 있을 것으로 전망했다. 2040년이면 85%를 줄이겠다는 목표다. 따로 탄소감축을 하지 않았을 경우와 비교하면 2040년께 93%를 줄일 수 있을 것으로 회사는 내다봤다.

최 회장은 "우리 그룹은 그동안 수소, 배터리, RE100 등 환경분야를 선도해 왔고, 비즈니스 모델 혁신, 사회적 가치, 더블보텀라인(DBL), 공유인프라, ESG 등 여러 딥체인지 방법론으로 많은 성과를 이뤘다"면서 "이제는 이 같은 방법론들을 한 그릇에 담아 이해관계자들이 공감할 수 있도록 소통하고 실천해 나간다면 결국 신뢰를 얻어 더 큰 성과를 낼 수 있다"고 밝혔다.

이와 함께 최 회장은 이날 ‘싱크로나이즈’(동기화)를 키워드로 '좋은 파이낸셜 스토리'의 개념과 필요성을 제시했다. 각 회사의 미래 비전에서부터 이사회 운영, 구성원 평가 등 모든 요소가 파이낸셜 스토리 내에서 톱니바퀴가 맞물리는 것처럼 조화를 이루고, 이해관계자별로 맞춤 스토리를 제시할 수 있어야 한다는 것이다.

