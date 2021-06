케이블TV, 인터넷 등 서비스 이용료 자동 납부 시 할인

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 종합유선방송사업자인 '현대HCN'과 제휴를 통해 케이블TV, 인터넷 등 서비스 이용료 자동 납부 시 매월 최대 1만7000원이 할인되는 'KB국민 현대HCN카드'를 출시했다고 23일 밝혔다.

이 카드는 케이블TV, 인터넷, 가전렌탈 등 현대HCN의 서비스 이용료를 자동 납부하고 전월 이용실적이 ▲30만원 이상이면 월 최대 1만2000원 ▲70만원 이상이면 월 최대 1만7000원이 할인된다.

이 카드로 자동 납부 신청한 서비스가 2건 이상이면 이용 요금을 합산해 전월 이용실적에 따른 월 최대 할인 금액 범위 내에서 할인된다. 자동 납부 신청은 카드 수령 후 현대HCN 고객 센터를 통해 할 수 있다.

연회비는 1만5000원이다.

