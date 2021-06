롯데百, 초대형 리빙전문관 ‘메종 동부산’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 24일 동부산 관광단지 오시리아 테마파크에 초대형 리빙전문관인 ‘메종 동부산’을 오픈한다고 23일 밝혔다.

메종 동부산은 영업면적 1만3520㎡(4090평)의 단독 건물로, 가구, 소파, 가전 등 총 38개 국내외 프리미엄 리빙 브랜드를 한 자리에서 만날 수 있다.

대표 종합 가구 브랜드로는 한샘, 리바트, 일룸 등이 있다. 특히 한샘 디자인 파크는 2960㎡(896평)의 토탈 홈 인테리어 매장으로 가구부터 생활용품 등 1000여 종의 상품을 선보인다. 상담, 시공, A/S까지 원스톱으로 이용할 수 있다. 또한 시몬스, 에이스, 템퍼, 삼성전자, LG전자 등 리빙 대표 브랜드들을 만나볼 수 있으며, 수입 가구 편집숍 원더라움에서는 무토, 스트링, 웨델보 등 프리미엄 수입 브랜드를 선보인다.

최근 롯데백화점은 홈스타일링 전문 매장, 체험형 리빙 콘텐츠 매장 등 리빙 신규 콘텐츠들을 확대하고 있다. 앞서 지난 4월 본점에 홈스타일링 큐레이션숍 ‘메종 아카이브’를 오픈했다. 홈스타일링에 관심이 많은 30~40대 여성을 타깃으로 한 매장으로, 70여 개 인테리어 소품 브랜드가 입점돼 있다. 메종 아카이브는 올해 동탄점과 잠실점에 매장을 추가로 오픈할 계획이다.

구성회 롯데몰 동부산 점장은 "메종 동부산은 단순 쇼핑 시설이 아닌 놀이 문화, 여가가 어우러진 복합 문화 시설”이라며 “가족 단위 고객들이 함께 즐기며 다양한 리빙 상품을 체험해 볼 수 있는 지역 대표 리빙 전문관으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

