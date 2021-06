美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감

코스닥도 '천스닥' 유지

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥이 강보합세을 유지한 채 소폭 상승마감했다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 시장 불확실성을 잠재울 발언을 할 것이라는 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.

22일 코스피는 전날보다 0.71%(23.09포인트) 오른 3263.88에 마감했다. 3245.79로 강보합 개장 이후 상승폭을 넓혀가며 3260선에 안착한 것이다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "유동성 축소 우려 등 시장 전체에 불확실성이 남아있지만 파월 연준 의장이 의회에서 이를 해소시켜주는 발언을 할 것이라는 기대감이 작용하는 모습"이라며 "조만간 발표될 각국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 소폭 떨어질 것이라는 예상에 유동성 공급이 유지될 것이라는 전망도 반영된 분위기"라고 설명했다.

파월 의장은 21일(현지시간) 미 의회 하원 코로나19 대응 관련 소위원회에 출석해 발언할 내용을 담은 문서에서 경제 회복세가 계속되면 인플레이션(물가상승)은 일시적 현상에 그칠 것이라고 전망한 바 있다.

한편 코스피 시장에서는 외국인들이 3185억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 3354억원, 102억원어치를 순매도했다.

코스닥은 전일 대비 0.06%(057포인트) 오른 1011.56에 장을 마쳤다. 1012.01로 소폭 상승 개장한 이후 한때 하락세로 전환했지만 '천스닥'은 유지됐다. 이후 다시 상승 반전, 1011대로 마감했다.

시가총액 상위 10위 종목도 상승한 업종이 더 많았다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 8,000 등락률 +3.43% 거래량 1,272,860 전일가 233,000 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 “카카오” 진입 시기 놓치신 분들강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장현대차, 세계적 로봇기업 '보스턴 다이내믹스' 인수 마무리 close 의 상승폭이 3.4%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,800 전일대비 2,400 등락률 +2.75% 거래량 2,713,359 전일가 87,400 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승 close (2.7%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 4,000 등락률 +2.58% 거래량 4,590,056 전일가 155,000 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 “윤석열” 잡는 “최재형” 황금 株! 주가 고공행진“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장 close (2.5%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 20,000 등락률 +2.43% 거래량 242,561 전일가 822,000 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 정근창 LG엔솔 배터리연구소장 "파우치 타입 경쟁력 가장 커…차세대 배터리 로드맵 추진"강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close (2.4%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 683,000 전일대비 2,000 등락률 +0.29% 거래량 291,739 전일가 681,000 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close (0.2%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 11,286,961 전일가 79,900 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 中시안 2공장 '풀가동' 초읽기…현지 엔지니어 채용 확대"신발관리 받아보세요"…삼성전자, '비스포크 슈드레서' 체험존 마련강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장 close (0.1%) 등의 순서였다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 6,500 등락률 -2.32% 거래량 528,648 전일가 280,500 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (-2.3%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 6,000 등락률 -1.51% 거래량 698,827 전일가 397,000 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 NAVER "이베이코리아 지분인수 참여 안 해"강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (-1.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 846,000 전일대비 8,000 등락률 -0.94% 거래량 65,690 전일가 854,000 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close (-0.9%) 등은 떨어졌다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,149,079 전일가 122,000 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close 는 보합을 보였다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 2278억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1946억원, 280억원어치를 팔아치웠다.

업종별로는 비금속(4.15%), 오락·문화(1.05%), 제약(0.60%), 기계·장비(0.49%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. 유통(-1.15%), 기타제조(-0.69%), 인터넷(-0.53%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목은 대부분 떨어졌다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 71,700 전일대비 3,000 등락률 -4.02% 거래량 2,794,293 전일가 74,700 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close 의 낙폭이 -4.0%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,700 전일대비 1,350 등락률 -3.85% 거래량 1,426,624 전일가 35,050 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close (-3.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 4,500 등락률 -2.11% 거래량 290,359 전일가 213,500 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (-2.1%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,400 전일대비 2,400 등락률 -1.95% 거래량 693,353 전일가 122,800 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close (-1.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 78,200 전일대비 600 등락률 -0.76% 거래량 229,928 전일가 78,800 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승 close (-0.7%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,600 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 513,021 전일가 56,700 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close (-0.1%) 등이 순서였다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 175,100 전일대비 800 등락률 +0.46% 거래량 130,966 전일가 174,300 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close (0.4%)과 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 322,700 전일대비 800 등락률 +0.25% 거래량 9,339 전일가 321,900 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승 close (0.2%)만 올랐다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 151,678 전일가 64,700 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 556,363 전일가 166,700 2021.06.22 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락 close 은 보합을 기록했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr