[클릭 e종목]키움증권, 유상증자에 따른 주가 우려 제한적

[아시아경제 이선애 기자] 삼성증권은 22일 키움증권에 대해 유상증자에 따른 주가 우려는 제한적일 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 19만원을 유지한다고 밝혔다.

키움증권은 21일 총 4400억원 규모의 상환 전환우선주 발행을 결정했다. 이에 따라 신규로 발행되는 우선주 주식 수는 282만5466주로, 전환가격은 각각 현재 주가에서 25%, 100% 할증된 15만417원(266만주) 및 24만667원(17만주)으로 책정됐다. 25% 할증 물량의 경우, 9년의 전환권 청구기간(보호예수 1년)을 감안하면 보통주 전환 가능성이 높다고 판단(100% 할증 물량은 2026년부터 젂환 청구 가능)된다.

장효선 삼성증권 연구원은 "키움증권은 이미 1분기 실적 컨퍼런스 콜을 통해 RCPS 방식을 통한 자금조달 가능성을 언급했기 때문에 이번 발표가 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상한다"고 전했다.

25% 할증 물량의 풀딜루션(Full dilution) 고려시 2022년말 보통주 주식 수는 266만주 증가한다. 다만 2022년 BPS는 17만1113원으로 기존 대비 0.3% 감소하여 딜루션(희석) 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 조달비용(우선주 배당률 3.3%)도 연간 132억원 수준으로, 7000억원 중반에 육박하는 키움증권 어닝파워 감안시부담은 크지 않을 것으로 예상한다.

한편, 이번 유상증자에 따라 키움증권의 증권 별도 자본은 1분기 말 기준 2조7000억원에서 3조2000억원까지 증가하며 종합금융투자사업자 자격을 얻기 위한 요건에 부합하게 된다. 이에 따라 신용공여 및 PBS 업무가 가능하게 됐다. 장 연구원은 "향후 기업가치의 향방은 효율적 자본활용 역량의 입증이 관건이 될 것으로 전망한다"고 전했다.

