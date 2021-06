속보[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 22일 "한미 북핵 수석대표 협의시 기존 한미 워킹그룹의 운영 현황을 점검하고, 기존 워킹그룹을 종료하는 방향으로 검토하기로 합의했다"고 밝혔다.

한미 북핵 수석대표 협의에서 워킹그룹 종료 검토가 합의된 것은 상황을 관망중인 북한이 대화의 장으로 나올 수 있도록 여지를 준 것으로 해석된다. 성 김 대북특별대표는 21일 "대화 제의에 대한 북한의 응답을 기대한다"고 밝힌 바 있다.

