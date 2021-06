성남시, 청년 채용박람회 개최

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 청년 채용박람회를 개최한다.

성남시는 이달 22일부터 다음 달 8일까지 성남시 채용박람회 홈페이지( www.snjobfair.kr )를 통해 온ㆍ오프라인 채용박람회를 마련한다고 밝혔다.

박람회는 구직자가 온라인을 통해 취업 희망 업체에 입사지원서를 낸 뒤 통과하면 오프라인 박람회에 참여해 면접을 치르는 방식으로 진행된다.

참여 기업은 엔씨소프트, 티맥스소프트, 이오플로우㈜ 등 30개사이며, 구인 분야는 인공지능 연구개발(AI R&D), 디지털마케팅, SNS 콘텐츠 제작, 재무회계 등이다.

구직 희망자는 온라인 채용관을 통해 취업 희망 기업에 입사지원서를 내면 된다.

기업별 서류심사 합격자는 다음 달 6~8일 사흘간 분당구 백현동 판교일자리센터(판교알파 지하광장)에서 열리는 오프라인 청년채용 박람회에 참여해 현장 면접을 보게 된다.

기업별 면접을 진행해 모두 80여 명을 채용한다.

시는 구직자의 취업 지원을 위해 현장에서 면접 정장 대여, 지문 적성 검사, 인공지능ㆍ가상현실 면접 체험, 취업 상담, 입사지원서 컨설팅 등을 한다.

