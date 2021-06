'너무 내렸나?' 다우지수 반등 랠리‥美 국채금리 장중 1.3%

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 반등했다. 기준 금리 인상에 대한 우려가 줄어들며 위험자산 투자 심리가 회복된 탓이다. 성장주 대비 지난주 부진했던 가치주의 상승이 특히 두드러졌다.

21일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 586.89포인트(1.76%) 오른 3만3876.97에, S&P500지수는 58.34포인트(1.40%) 상승한 4224.79에, 나스닥지수는 111.10포인트(0.79%) 상승한 1만4141.48에 거래를 마쳤다.

이날 주요 지수 하락은 지난주 미국 연방준비제도(Fed)가 2023년에 기준금리 인상에 나설 것이라는 예고가 촉발한 하락이 지나쳤다는 인식이 작용한 탓으로 풀이됐다.

미 국채금리가 단기물은 상승하고 장기물은 하락하는 '플래트닝' 현상을 보이며 낙폭이 컸던 다우지수의 상승이 두드러졌다. 이날 다우지수 상승 폭은 지난 3월 이후 가장 컸다.

지난주 마지막 거래에서 16%나 급등했던 공포지수(VIX)가 이날은 오히려 13% 하락하며 시장 안정을 반영했다.

다우지수 편입 종목 중 신용카드 업체 아메리칸익스프레스가 4%나 급등했다. 항공기 업체 보잉도 3%나 올랐다. 유가 상승에 힘입어 셰브런 등 석유화학 업체들의 주가도 강세였다. 에너지 업종은 약 4%나 상승했다.

국채금리 하락으로 약세를 보였던 JP모건 골드만 삭스 등 금융주도 1~2% 내외의 회복세를 보였다.

이날 10년물 국채금리는 장중 1.35%까지 하락하며 3개월 사이 최저치로 떨어졌지만 이후 1.5%에 육박하는 등 상승세로 돌아섰다. 국채금리 상승은 국채값 하락을 뜻한다.

애플, 페이스북 등 대부분 주요 기술주들도 상승했지만, 프라임데이 세일 행사에 돌입한 아마존은 오히려 0.94% 하락했다.

음식 배달 업체 도어대시는 식자재 배달을 발표하며 3% 이상 상승했다.

이날은 두 명의 지방 연방 준비은행 총재들의 발언이 이목을 끌었다.

지난주 금요일 2022년 금리 인상론을 주장해 시장에 충격을 준 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 이날은 자산 매입 프로그램을 단계적으로 축소하는 테이퍼링에 준비가 돼 있어야 한다고 말했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 "지표와 여건은 Fed가 경제에 대한 강한 통화 정책 지원을 전환할 정도로 충분히 개선된 것은 아니다"라고 말했다.

