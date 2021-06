김해시보건소, ‘건강생활실천’ 전담 카카오톡 채널 개설

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시보건소는 기존의 김해시보건소 채널 외에 건강생활실천사업 전담 카카오톡 채널을 7월 1일부터 운영한다고 21일 밝혔다.

카카오톡에서 ‘김해시보건소 건강관리팀’으로 검색해 채널을 추가하면 건강생활실천사업에 관한 교육·정보를 받고, 동 채널에서 운영하는 1:1 상담을 통해 건강 관련 전문 상담을 받을 수 있다.

건강생활실천사업에는 신체활동·영양·금연 모바일케어사업, 걷기운동 정보, 신체활동 교육 동영상, 금연 교육자료, 금연 구역 및 과태료 안내, 영양 플러스사업 안내, 영양·비만 예방 자료, 워크온앱 활용 등 건강관리 자료와 건강생활실천사업 프로그램과 행사에 관한 정보도 제공한다.

강선희 건강증진과장은 “건강생활실천사업 전문 채널 운영으로 시민들이 편리하게 보건 서비스를 받고 규칙적이고 올바른 생활 습관을 지닐 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

