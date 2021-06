조성욱, 공정위 '낮술폭행' 사건에 "일벌백계로 엄중조치 할 것"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 조성욱 공정거래위원장이 최근 국장과 부하직원의 '낮술 폭행 사건'과 관련해 "공정위 소속 공직자가 불미스러운 일로 국민들에게 실망과 걱정을 끼친 점에 대해 죄송하다"고 머리를 숙였다.

조 위원장은 21일 "국민에게 모범을 보여야 할 공직자가 점심시간을 한참 넘은 시간까지 과도하게 음주를 했다는 것 만으로도 용납할 수 없는 행위"라며 "감찰결과 비위가 확인될 경우 일벌백계 차원에서 엄중조치하겠다"고 밝혔다.

그는 "사실관계를 명백하게 밝히기 위해 국무조정실에서 감찰을 진행할 예정으로 공정위는 감찰에 적극 협조할 것"이라며 "직원들도 국조실 감찰에 적극 협조하도록 지시했다"고 밝혔다.

조 위원장은 "공정위는 시장을 감시하고 법을 집행하는 기관이므로 간부들을 비롯한 직원들이 국민들로부터 공정하다는 믿음을 받을 수 있도록 엄정한 공직기강이 체화돼야 한다는 점을 잘 알고 있다"며 "앞으로도 공직기강 해이, 비위 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정하게 대처하겠다"고 강조했다.

공정위 A국장은 지난 2일 식당에서 낮술을 마시다가 부하 직원들과 언쟁을 벌이고 몸싸움을 했다는 의혹으로 감찰을 받고 있다. 조 위원장은 삼성웰스토리 관련 전원회의에 참석하느라 종일 자리를 비웠다. 해당 간부는 현재 직무정지 조치된 상태다.

