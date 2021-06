낙동강 하굿둑 개방통해 '숭어 상류 이동' 확인…내일부터 2차 개방

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 올 4월 26일부터 5월 21일까지 한달간 낙동강 하굿둑을 1차 개방한 결과 숭어 등 바닷물고기의 상류 이동이 확인됐다. 정부는 22일부터 한 달 간 2차 개방을 실시할 예정이다.

환경부는 해양수산부, 부산시(시장 박형준), 한국수자원공사와 함께 낙동강 하구에 바다와 하천이 만나는 기수생태계 복원을 위해 올해 4월 26일부터 약 1개월 동안 실시한 '낙동강 하굿둑 1차 개방운영 결과'와 함께 '2차 개방운영 계획'을 21일 공개했다.

1차 개방은 바다조위(해수면 높이)가 하천수위보다 높아 바닷물이 하천으로 들어올 수 있는 시기(대조기)를 포함해 총 179만㎥의 바닷물을 유입시켰다.

개방운영 기간 동안 바닷물과 강물의 밀도 차이에 의해 바다조위가 하천수위보다 낮은 상황에도 바닷물이 유입되는 현상이 확인됐다. 생태소통 기간(개방운영 기간과 동일)에도 추가로 바닷물이 유입됐다. 생태소통은 바닷물 유입 시기를 포함한 전 기간 동안 수문 1기를 위 또는 아래로 열어두어 바닷물고기가 상류로 이동할 수 있도록 하는 것이다.

1차 개방운영 기간 중 하천의 염분은 상류로 올라가는 추세를 보이며 하굿둑 기준 최장 10㎞ 지점에서까지 확인되다가 강우 및 상류 유량 증가의 영향으로 더 이상 확산되지 않았다. 개방운영 종료 시점(5월21일)에는 유입된 염분이 하굿둑 상류 7.5㎞ 지점의 최심부에 일부 남아있었으나 지속적으로 희석됐다.

생태소통 개방 전·후 하굿둑 상류(3지점)와 하류(2지점)에서 어류를 조사한 결과 개방 전 상류에서 확인되지 않았던 뱀장어가 개방 후 확인됐다. 개방에 따른 생태소통이 이뤄진 것이다. 또 개방 직전 수문 하류에서 관찰되었던 숭어가 표층 개방 시 상류로 이동하는 모습이 수문에서 확인됐다. 저층 개방 시에는 수중 어류를 관찰하는 폐쇄회로텔레비젼(CCTV)에서 어린 숭어의 이동이 확인돼 저층 및 표층 개방 모두 생태소통이 가능한 것이 입증됐다.

환경부는 22일부터 다음달 20일까지 낙동강 하굿둑 2차 개방을 실시한다. 하굿둑 개방은 서낙동강 지역 농업에 영향이 없도록 대저수문 보다 아래인 둑 상류 12㎞ 내외까지만 바닷물이 들어오게끔 수문이 운영될 계획이다.

이번 2차 개방기간 중에는 겨울 철새 고니류의 주요 먹이원인 사초과 한해살이풀인 새섬매자기의 군락 복원사업도 추진한다.

환경부는 올해 3월 어린 연어 5만마리와 6월 어린 동남참게 5만마리 방류에 이어 낙동강 하굿둑 상·하류에 새섬매자기를 심고 무인기(드론)를 활용해 씨앗을 뿌릴 예정이다.

박재현 환경부 물환경정책관은 "갈수기인 1차 개방기간 동안 안정적으로 낙동강 하구에 기수환경을 조성했으며, 올해 다양한 방식으로 3차례 추가 개방을 실시할 계획"이라며 "앞으로도 농·어민, 시민단체, 전문가 등 하굿둑 개방관련 이해관계자와 충분히 소통해 모두가 동의할 수 있는 최적의 하굿둑 수문 운영방안을 마련하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr