SK바이오사이언스, "백신 생산 허브 만든다"… 1500억 규모 공장 증설 추진

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 264,302 전일가 152,500 2021.06.21 11:44 장중(20분지연) 관련기사 '11월 집단면역' 앞당겨지나… 모더나 유통 시작·노바백스 도입 눈앞정부 "G7회의서 코백스 기여분 20배로 확대 표명…감염병 협력방안 제시"정부, 국내 백신 개발업체 신속 임상 3상 지원…"국산 백신 선구매 추진" close 가 대규모 설비 투자를 통한 백신 생산 시설 증설로 코로나19 등 백신 제조 역량을 강화한다.

경북도와 안동시, SK바이오사이언스는 21일 SK바이오사이언스 안동공장에서 공장 증설 및 확장 부지 매입에 대한 양해각서(MOU)를 맺었다.

SK바이오사이언스는 2014년까지 1500억원을 투자해 세포·세균 배양, 유전자 재조합, 단백질 접합 등 최신 제조 설비를 늘려 메신저 리보핵산(mRNA) 등 신규 플랫폼 시설을 구축할 계획이다.

또 안동공장 인근 안동시 풍산읍 매곡리에 조성 중인 경북 바이오 2차 일반산업단지 9만9130㎡를 추가 매입해 공장 규모를 총 16만1000㎡까지 확장한다는 계획도 밝혔다.

SK바이오사이언스는 현재 아스트라제네카(AZ)와 노바백스 코로나19 백신을 위탁생산(CMO)하고 있다. 특히 SK바이오사이언스가 보유한 코로나19 백신 제조시설은 최근 유럽 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(EU-GMP)를 획득했다.

이철우 경북도지사는 "SK바이오사이언스를 통해 안동을 비롯한 경북 북부지역을 백신산업의 전초기지로 육성해 나가겠다고"고 말했다. 안재용 SK바이오사이언스 사장도 "우리나라 백신 산업이 글로벌 백신 생산 허브로 자리매김하기 위해서는 정부, 지자체, 기업이 함께하는 성장 전략이 필요하고 이번 투자협약이 좋은 사례"라며 "안동을 세계 백신 생산의 중심으로 만들겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr