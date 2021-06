티웨이항공, 항공권부터 숙박·렌터카까지…'다모아 특가' 프로모션

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공은 특가 항공권 할인부터 숙박, 렌터카까지 한 곳에 모은 ‘다모아 특가’ 프로모션을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 프로모션은 이날 오전 10시부터 오는 30일까지 10일간 티웨이항공 홈페이지와 모바일에서 진행한다. 특가 항공권, 쿠폰 할인, 카드사 추가 할인에 더해 여기어때, 쏘카 등 제휴사 할인 혜택까지 제공한다.

우선 다모아 특가를 통해 이날부터 다음달 21일까지 탑승하는 국내선 할인 항공권을 선보인다. 편도 총액(유류할증료, 공항세 포함) 기준으로 대구~제주 9100원, 광주~제주 9900원, 김포~제주 1만500원, 부산~제주, 청주~제주 1만1100원, 김포~부산 2만4000원부터 구매할 수 있다.

특가 항공권과 더불어 6월 한 달간 국민카드와 농협카드로 국내선 항공권 10만원 이상 결제 시 1만원 할인 쿠폰도 제공한다. 할인은 항공권 및 프리미엄 좌석 구매, 수하물 추가 등 부가 서비스 금액을 포함한 총 결제액 기준으로 적용된다. 쿠폰 사용이 가능한 탑승 기간은 8월 31일까지다.

해당 카드사를 이용하지 않을 경우에도 국내선 항공권 10만원 이상 결제 시 5000원, 5만원 이상 결제 시 2500원이 할인되는 쿠폰도 제공한다. 해당 할인 쿠폰은 이날부터 다음달 21일까지 탑승하는 항공편에 적용된다.

티웨이항공 예약 고객 대상으로 숙박 예약 플랫폼 ‘여기어때’에서 모든 숙소 예약 시 12% 추가 할인 혜택은 물론 카셰어링 업체 ‘쏘카’에서 양양, 부산, 광주 2일 이상 대여 시 1일 무료, 제주도 1일 이상 대여 시 30% 할인 등 특별 혜택을 제공한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr