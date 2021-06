[아시아경제 지연진 기자] 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 7,680 전일대비 80 등락률 +1.05% 거래량 62,509 전일가 7,600 2021.06.21 10:09 장중(20분지연) 관련기사 제이엘케이, 김동민 대표이사 체제로 변경 제이엘케이, 인크루트알바콜과 5600만원 규모 데이터가공 플랫폼 공급계약제이엘케이, 외국인 2228주 순매수… 주가 5.2% close 는 한국데이터산업진흥원과 17억원 규모의 인공지능(AI) 기반 빅데이터 가공 및 공급계약을 체결했다고 21일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr