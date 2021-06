LG유플러스, 이찬원·김희재 캠핑콘서트 '플레희리스또' 독점 중계

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 자사 모바일 서비스 ‘U+아이돌Live’, ‘U+모바일tv’와 IPTV 서비스 ‘U+tv’에서 ‘미스터트롯’의 이찬원·김희재가 펼치는 온라인 콘서트 '플레희리스또'를 독점 중계한다고 21일 밝혔다. 티켓 판매는 오는 25일부터 시작되며, 공연은 내달 9일 개최된다.

플레희리스또는 일반적인 무대 공연이 아닌 캠핑장 콘셉트의 배경에서 열리는 일종의 야외 콘서트다. 시청자들에게 마치 이찬원·김희재와 함께 캠핑을 온 것 같은 친근한 느낌을 주기 위해 기획됐다. 고객들은 두 출연진이 팬들에게 질문하는 코너, 서로 노래 바꿔 부르기 등 다채로운 콘텐츠를 모바일, TV, PC를 통해 생생하게 즐길 수 있게 된다.

이번 비대면 콘서트는 이찬원·김희재가 사회적 거리두기 분위기 속에서 더 많은 팬들을 안전하게 만나기 위해서 준비했다. 두 사람은 그동안 방송에서 보여주지 못했던 다양하고 진솔한 공개할 예정이다.

LG유플러스 관계자는 “U+아이돌Live 애플리케이션에서는 콘서트를 보며 팬들간 서로 채팅을 하거나, 출연진에게 하트를 보내는 등 활발한 소통이 가능하다. 이를 통해 팬들이 함께 캠핑을 온 듯 화기애애한 콘서트 분위기를 만끽할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

공연 티켓은 오는 25일부터 인터파크에서 2만2000원(VAT포함)에 살 수 있다. 특별 제작한 굿즈 상품이 포함된 관람권은 3만3000원(VAT포함)이다.

7월초부터는 U+아이돌Live, U+모바일tv, U+tv에서도 관람권 구매가 가능하다. 특히 모바일에서는 이용 중인 이동통신사에 관계없이 예매를 할 수 있다. 공연 중계는 각 플랫폼에서 7월 9일 오후 7시부터 100분가량 진행된다.

LG유플러스는 이번 비대면 콘서트를 맞이해 팬들을 대상으로 하는 다양한 이벤트를 선보인다. 고객들은 내달 4일까지 U+아이돌Live 앱에서 콘서트에서 듣고 싶은 곡을 추천하는 ‘베스트 추천곡 투표’, 두 출연진에게 궁금한 점을 묻는 ‘희또에게 물어봐!’에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 고객들에게는 두 사람의 친필 서명이 들어간 포스터가 증정된다.

최윤호 LG유플러스 XR서비스담당(상무)은 “최근 다양한 비대면 콘텐츠를 독점 제공해 당사의 서비스 경쟁력을 높이면서 동시에 고객들의 볼거리도 늘려 나가고 있다”며 “앞으로도 콘텐츠사와 협력을 통해 온라인 콘텐츠의 양적·질적 성장을 도모하는데 주력할 것”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr