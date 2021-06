제주은행 ‘사이버우대정기예금’ 금리우대 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주은행(은행장 서현주)은 오는 9월말까지 개인고객 대상 사이버우대정기예금 가입시 2000만원이하 1인 1좌에 한해 파격적인 금리우대 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 금리우대 이벤트는 우대금리 조건이 복잡하고 까다로운 구조로 만들어져 매력이 떨어지고 가입기간 내내 조건 맞추기 등 고객입장에서 번거롭고 부족한 점이 있어 쉽고 간편하고 확실한 금리이벤트를 기획하게 됐다.

1500억원을 총한도로 개인별 2000만원이내 1인 1좌 기준 우대금리 조건 없이 1년제 1.5%, 2년제 1.6%, 3년제 2%를 적용한다.

이는 시중은행 대비 파격적으로 높은 금리를 조건없이 받을 수 있어 목돈을 어떻게 운영할까 고민하고 있는 고객들의 이목을 집중시킬 것으로 본다.

이번 이벤트는 제주은행의 비대면 채널인 모바일뱅킹(jBANK), 모바일웹뱅킹(jWEB), 인터넷뱅킹에서 가입할 수 있다.

오는 9월말 이전이라도 한도 소진시 조기 종료될 수 있다.

제주은행 관계자는 “코로나19로 인해 은행방문이 어려운 시기인 만큼 비대면 채널을 통해 많은 고객님들이 쉽게 금리혜택을 받을 수 있기를 바라는 마음으로 이벤트를 마련하게 됐다”고 말했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr