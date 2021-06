여수광양항만공사, 공기업 경영평가 3년 연속 B등급 달성

18일 기획재정부 2020년도 공공기관 경영실적 평가 발표

3년 연속 B등급 달성



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 18일 기획재정부에서 발표한 2020년도 공공기관 경영실적 평가(이하 경평)’에서 ‘18년, ’19년에 이어 3년 연속 B등급을 달성했다고 밝혔다.

이번 경평은 ‘18년부터 강화된 사회적 가치 중심의 평가 기조를 유지했으며, 윤리경영, 코로나19 대응, 한국판 뉴딜 추진, 직무급 도입 등에 대한 평가를 강화했다.

공사의 이번 경평 결과는 일자리 창출, 항만안전관리 강화, 코로나19 적극 대응, 직무중심 보수체계 도입, 자동화 컨테이너부두 개발 추진 등 여수?광양항 발전을 위해 적극적으로 임한 결과로 보인다.

공사 차민식 사장은 “공기업의 책무를 다하기 위해 사회적 가치 실현과 경영혁신에 앞장서 나아갈 것이며, 여수?광양항의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 국내 최초 자동화 부두 개발 등 중점사업을 차질 없이 추진할 것이다.”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr