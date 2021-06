[아시아경제 박지환 기자] 인공지능(AI) 기반 보안 플랫폼 기업 이노뎁이 코스닥 상장 첫날 하락세를 면치 못하고 있다.

18일 오전 10시17분 기준 이노뎁은 시초가 대비 2650원(11.94%) 떨어진 1만9950원에 거래되고 있다. 공모가 1만8000원보다 소폭 웃도는 수준이다.

이노뎁은 2008년 1월 설립된 AI 기반 보안 플랫폼 전문기업이다. 영상인식 및 데이터 플랫폼 솔루션 서비스를 주요 사업으로 하고 있다.

앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서는 1573.93대 1의 경쟁률을 나타냈다. 일반투자자 대상 공모 청약은 692.12대 1의 경쟁률을 기록했다.

