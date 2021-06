NH투자증권-엔투비, 퇴직연금 고객 서비스 업무협약 체결

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 17일 오후 여의도 본사에서 엔투비와 공기업 퇴직연금 고객 대상 복지몰 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

NH투자증권은 이번 MOU를 통해 공기업 퇴직연금 고객에게 엔투비의 경쟁력 있는 복지몰 서비스를 제공하게 된다. NH투자증권 퇴직연금 서비스를 받는 공공기관 임직원들의 요구에 맞게 복지몰을 맞춤형으로 제공해줄 수 있어, 동사 퇴직연금 고객들의 복지와 편익이 증진될 것으로 기대된다.

‘엔투비’는 포스코 그룹 내 소모성자재구매대행(MRO) 전자상거래 플랫폼 회사로 포스코 그룹 외에도 ‘공무원연금공단’의 복지몰인 ‘상록몰’ 등 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있다. ‘상록몰’은 공무원연금공단의 복지몰로 전 현직 공무원 170만명이 사용하는 폐쇄형 복지몰이다. 이번 협약으로 NH투자증권 퇴직연금 고객들도 복지몰 다양화 등 좋은 서비스를 받게 될 것으로 전망된다.

한편 NH투자증권은 퇴직연금 고객들에게 NH투자증권 100세시대 연구소에서 진행하는 ‘100세 시대 아카데미’, ‘인생 대학’뿐 아니라, ‘농촌사랑 가족 체험 캠프’, ‘문화 관람 행사’, ‘주니어 경제교실’ 등 특화된 부가서비스를 제공하고 있다.

NH투자증권 김경호 WM사업부 대표는 “이번 업무협약을 통해 양사 비즈니스에 시너지가 날 것으로 기대한다”며 “퇴직연금 고객 만족을 위해 앞으로도 특화된 부가서비스를 개발해 나갈 것”이라고 말했다.

