[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시보건소는 건강진단결과서, 채용 신체검사 결과서, 흉부결핵 검진확인서를 비대면 발급을 한다고 17일 밝혔다.

기존 검사 후 온라인(양산시보건소 홈페이지)·무인 발급기를 통해 발급할 수 있으나, 활용이 어려운 분들은 검사 결과 수령을 위해 검사 이후 보건소를 재방문 하고 있다.

이러한 불편을 해소하고자 비대면 발급 서비스를 진행한다.

비대면 발급은 최초 1회만 제공되며, 검사를 위한 보건소 방문 시 개인정보 수집·이용·제공에 관한 동의서를 작성하면 된다.

양산시 관계자는 “비대면 발급으로 시민들에게 시간·경제적 편익을 제공할 수 있을 것으로 기대하며, 접촉도 줄여 코로나19 등 감염병 확산을 예방할 것으로 기대한다”고 말했다.

