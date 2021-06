센스톤, 올인원 인증보안 SDK 글로벌 출시

[아시아경제 이준형 기자] 인증보안 스타트업 센스톤은 지난 3월 국내에서 선보였던 올인원 인증보안 소프트웨어 개발 키트(SDK) 'swIDch Auth SDK'를 영국 등 글로벌 시장에 출시한다고 17일 밝혔다.

센스톤의 swIDch Auth SDK는 생체인증 국제표준인 FIDO(Fast Identity Online) 인증은 물론 2단계 인증이 가능한 모바일 일회용 인증번호(OTP), 센스톤이 독자 개발한 OTAC(One-Time Authentication Code) 로그인 인증 등 3대 인증보안 기능을 모두 제공한다. 이미 검증된 인증보안 기술을 시스템 등에 신속히 적용할 수 있어 솔루션 개발 및 시스템 구축 단계부터 연구개발 비용 없이 효율적으로 인증보안 기능을 탑재할 수 있다는 장점이 있다.

센스톤은 영국 법인 스위치(swIDch)를 중심으로 글로벌 스위치 개발자 센터를 공식 런칭한 데 이어 해외 고객 서비스 지원을 강화하기 위해 개발 및 지원 인력을 보강하고 있다. 회사는 국내에서와 마찬가지로 파격적인 공급정책을 통해 글로벌 인증보안 기술의 보편화에 앞장서겠다는 입장이다.

센스톤의 적극적인 시장공략에 힘입어 현재 센스톤 개발자 센터는 론칭 3개월만에 가입자 250명을 넘어섰다. 시스템 통합(SI) 기업과 보안솔루션 기업 외에도 직접 인증보안 기능을 적용하려는 기관 및 기업 관계자도 적지 않다는 게 회사의 설명이다.

신규 고객도 증가세다. 이미 센스톤의 SDK를 활용해 솔루션을 개발 중인 기업을 비롯해 센스톤의 테스트 서버에서 FIDO 기본 기능 등을 직접 사용해볼 수 있는 체험판 이용자도 늘고 있다.

유창훈 센스톤 대표는 "인증보안 시장의 교란자가 아닌 기여자로 자리 잡겠다는 포부와 함께 발표한 swIDch Auth SDK가 자리를 잡아가고 있어 기쁘다"면서 "글로벌 무대에서도 우리나라 인증보안 기술이 시장 보편화를 선도할 수 있도록 새로운 질서를 만들어가겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr