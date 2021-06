권덕철 보건복지부 장관과 바이오협회 관계자들이 17일 서울 중구 코리아나호텔에서 열린 백신기업 협의체 출범식에서 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 원희목 한국제약바이오협회 회장, 권 장관, 이정석 한국바이오의약품협회 회장, 허경화 한국혁신의약품컨소시엄 대표, 이승규 한국바이오협회 상임부회장, 김민영 한국글로벌의약산업협회 상무, 권순만 한국보건산업진흥원 원장. /문호남 기자 munonam@

